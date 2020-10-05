В Темниковском районе в результате пожара погиб мужчина

В Темниковском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Трагическое происшествие произошло вечером 4 октября в селе Кушки. На улице Октябрьской загорелся жилой дом №23. Пожар заметила гражданка, проживающая на соседней улице. Из окна своего дома женщина увидела зарево, после чего вышла на улицу. Услышав треск шифера, женщина поняла, что горит дом, а затем вызвала пожарных.

На место происшествия прибыло подразделение пожарно-спасательной части №23. К моменту их приезда имело место открытое горение дома. Внутри помещения пожарные обнаружили на полу труп владельца жилья 1971 года рождения.

Огонь повредил дом на площади 40 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru