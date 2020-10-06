В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 5 октября на улице 1-й Промышленной. По предварительной информации, 50-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Дэу-Нексия», не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди автомобиль марки ВАЗ-21102.

Телесные повреждения получил 23-летний водитель ВАЗа и его 27-летний попутчик, а также 53-летняя пассажирка «Дэу».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф