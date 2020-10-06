В Зубово-Полянском районе автомобиль врезался в столб

В Зубово-Полянском районе пострадали водитель и два пассажира врезавшегося в столб автомобиля.

Происшествие произошло утром 5 октября на 457-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 26-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада», из-за невнимательности потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Телесные повреждения получили автомобилист и два его пассажира, среди которых 51-летний мужчина и 21-летний парень.

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Источник: гибдд.рф