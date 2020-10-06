В Краснослободском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадали три человека

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Днём 5 октября на 55-м километре дороги, пролегающей между Ковылкино, Краснослободском, Ельниками и Первомайском, 46-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Лада-Приора», не рассчитал безопасную дистанцию, вследствие чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки Toyota Camry, двигавшийся впереди.

В результате ДТП пострадали виновник аварии, его 61-летняя попутчица и 48-летний водитель иномарки.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в результате ДТП пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф