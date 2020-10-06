В Саранске в результате ДТП пострадал 45-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал 45-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло днём 5 октября на территории Октябрьского района города. На улице Энергетической 29-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ауди», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 45-летнему водителю «Рено».

В отношении 29-летнего автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф