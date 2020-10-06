В Саранске в ДТП пострадала 23-летняя девушка

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадала 23-летняя девушка.

ДТП произошло вечером 5 октября на 13-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Рузаевкой, неподалеку от поворота на Зыково. По предварительной информации, 64-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фиат-Добло», при выезде на главную дорогу не предоставил право первоочередного проезда автомобилю марки ВАЗ-21093, что спровоцировало столкновение транспортных средств.

Медицинская помощь понадобилась 23-летней пассажирке иномарки. Девушка доставлялась в больницу. После оказания медицинской помощи гражданка была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф