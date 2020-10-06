Мэр Саранска призвал чиновников не позорить город

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев на оперативном совещании, прошедшем в городской администрации 5 октября, призвал профильные структурные подразделения пристальнее следить за состоянием рекламных конструкций.

Градоначальник заявил, что некоторые собственники совершенно не следят за состоянием рекламных щитов. Например, рекламная конструкция на дороге, пролегающей между Саранском и Кочкурово, находится в ненадлежащем виде.

Также глава городской администрации в контексте обсуждения рассматриваемой темы призвал подчиненных не позорить Саранск.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru