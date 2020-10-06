В Ардатовском районе пожар уничтожил баню

В Ардатовском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

В ночь на 5 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Кученяево. Возле дома №148, расположенного по адресу – улица Володарского, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 18 квадратных метров.

По предварительно информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru