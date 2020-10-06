В Саранске открылся новый детский сад

В Саранске 5 октября открылся новый детский сад в посёлке Ялга.

Двухэтажный корпус на 160 мест дошкольного учреждения №117 располагается на улице Мичурина.

В здании нового корпуса предусмотрено семь групп, каждая из которых имеет самостоятельный выход на игровые площадки и состоит из раздевалки, групповой комнаты, спальни и санузла.

Новый корпус оснащен залами для гимнастических и музыкальных занятий, изостудией, кабинетом дополнительного образования и всеми необходимыми служебными помещениями.

Общая стоимость строительства составила 138,4 млн рублей. Из федерального бюджета было выделено 107 млн рублей, остальные деньги является средствами муниципального бюджета.

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Источник: adm-saransk.ru