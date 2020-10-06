Пётр Тултаев призвал жителей Саранска носить маски и перчатки в общественных местах

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев на оперативном совещании, прошедшем 5 октября, призвал жителей города не пренебрегать мерами профилактики.

Градоначальник заявил, что указанные меры направлены на заботу о состоянии здоровья каждого отдельно взятого горожанина, а также отметил, что, как показывает опыт, в любом случае найдутся как критики масочно-перчаточного режима, так и его сторонники.

Кроме того, мэр поручил во всех структурных подразделениях администрации города ужесточить масочно-перчаточный режим, в том числе при работе с посетителями.

Также градоначальник призвал людей старшего поколения без особой необходимости не ездить по городу.

Рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима в Саранске будут проводиться на постоянной основе.

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Источник: adm-saransk.ru