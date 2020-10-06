В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в покушении на кражу денег

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в покушении на кражу денежных средств.

Вечером 2 октября нынешнего года неизвестный гражданин в одном из магазинов Саранска пытался расплатиться за товар найденными банковскими картами.

Предполагаемый преступник был одет в короткую куртку темно-синего цвета и спортивные штаны черного цвета с белыми вставками.

Все, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-90-38, 29-90-39 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске впервые выявили поддельную монету.

Источник: 13.мвд.рф