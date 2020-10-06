В Торбеевском районе произошел пожар в жилом доме

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.
В ночь на 5 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Салазгорь. Огонь вспыхнул в жилом доме №2, расположенном по адресу – улица Комсомольская. Пламя повредило матрац на площади, составляющей 1 квадратный метр.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru