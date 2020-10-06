В Рузаевке пожар уничтожил заброшенную постройку

В Рузаевке произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Указанное происшествие произошло днём 5 октября. На улице Ворошилова загорелась заброшенная постройка. Огонь полностью уничтожил строение на площади, составляющей 9 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru