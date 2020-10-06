Галина Явкина покинет пост министра образования Мордовии

Галина Явкина уходит с поста министра образования Мордовии.
Соответствующее заявление Галина Явкина сделала во время торжественного собрания, посвященного Дню учителя, которое прошло 5 октября. На данном мероприятии чиновница была награждена знаком отличия «За самоотверженный труд».
Галина Явкина заявила, что продолжить служить на благо республики, но подробности своей деятельности после ухода с поста министра сообщать не стала.
Региональное министерство образования Галина Явкина возглавила в ноябре 2017 года.
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Источник: mordovmedia.ru