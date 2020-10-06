Полицейские изъяли наркотики у безработного жителя Ромодановского района

Сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Ромодановского района.

В Саранске стражи порядка возле Восточного обхода задержали 28-летнего безработного жителя Ромодановского района, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 1,07 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Ромодановского района.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф