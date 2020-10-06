В Лямбирском районе произошел пожар в строящемся доме

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание в строящемся доме.

Днём 5 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Совхоз «Коммунар». На улице Школьной загорелся мусор в строящемся доме.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в строящемся доме на площади 10 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru