В УФСИН РФ по Мордовии отпраздновали День пожилого человека

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека.

В ИК-2 прошла тематическая викторина. Осужденные женщины пожилого возраста с удовольствием приняли участие в мероприятии и без затруднений смогли ответить на все вопросы.

Среди осужденных ЛИУ-3 прошел конкурс под названием «Расскажи о своих родителях». В данном мероприятии приняли участие 28 осужденных.

В ЛИУ-19 среди осужденных был проведен конкурс на лучший рассказ под названием «Хочу рассказать о своих родителях». В конкурсе участвовали творческие работы в виде эссе, рассказов и сочинений, которые оценивались членами жюри, состоящего из сотрудников администрации. В мероприятии приняли участие более 50 осужденных.

Кроме того, по кабельному телевидению была организована трансляция концертов художественной самодеятельности для осужденных старшего возраста.

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Источник: 13.fsin.su