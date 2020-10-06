В Мордовии работник электромеханического завода обвиняется в получении взятки

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении работника электромеханического завода, который обвиняется в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с октября 2016 года по ноябрь 2018 года обвиняемый, занимая должность начальника бюро смежных поставок ПАО «Ковылкинский электромеханический завод», получил от директора коммерческой организации взятку в размере 90 тыс. рублей за обеспечение заключения договоров поставок, своевременную приемку товара и его оплату.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru