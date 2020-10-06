Неизвестный мошенник ограбил жительницу Рузаевского района, решившую продать детскую коляску

В Рузаевском районе местная жительница была ограблена неизвестным интернет-мошенником.

Некоторое время назад 25-летняя жительница указанного района разместила на своей странице, зарегистрированной в одной из популярных социальных сетей, объявление о продаже детской коляски. С девушкой связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести товар и перечислить предоплату. Пострадавшая продиктовала незнакомцу данные своей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении, будучи уверенной, что якобы покупатель перечислит деньги. В итоге с банковского счета девушки были списаны денежные средства в сумме 19,99 тыс. рублей, а незнакомец перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф