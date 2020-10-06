В Саранске таксист подозревается в краже мобильного телефона, забытого пассажиркой

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали водителя службы такси, который подозревается в краже мобильного телефона, оставленного пассажиркой.

Стражами порядка было установлено, что таксист похитил мобильный телефон стоимостью около 6 тыс. рублей, который 31-летняя пассажирка забыла на заднем сиденье.

Изначально водитель отрицал свою вину, но со временем признался в содеянном.

В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф