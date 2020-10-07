В Торбеевском районе ДТП унесло жизнь 37-летнего мужчины

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 37-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 6 октября на 120-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого врезалось в столб.

От полученных телесных повреждений 37-летний пассажир ВАЗа скончался на месте инцидента.

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Источник: гибдд.рф