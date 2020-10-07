В Ромодановском районе загорелся жилой дом

В Ромодановском районе произошло возгорание жилого дома.
Днём 6 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пушкино. На улице Дачной загорелся жилой дом №107. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 72 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания жилого дома.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru