В Саранске в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 19-летняя девушка.

Днём 6 октября на улице Титова 41-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», врезался в автомобиль марки «Фольксваген-Поло», который стоял впереди.

В результате данного ДТП пострадала 19-летняя пассажирка «Лады». Девушка доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф