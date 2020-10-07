В Зубово-Полянском районе столкнулись кроссовер и автобус

В Зубово-Полянском районе в результате столкновения автобуса и кроссовера пострадал 37-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 6 октября на 433-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 61-летний гражданин, который находился за рулем автобуса марки ПАЗ, во время совершения левого поворота не предоставил преимущество в движении кроссоверу марки «Рено», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 37-летнему водителю кроссовера.

Также читайте о том, что в Торбеевском районе ДТП унесло жизнь 37-летнего мужчины.

Источник: гибдд.рф