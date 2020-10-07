В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадала 57-летняя женщина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 57-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 6 октября на 442-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 66-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Тойота», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21150, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 57-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина была госпитализирована в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф