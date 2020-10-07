Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2018 году 34-летний житель Саранска на одном из сайтов опубликовал объявление о продаже кабельной продукции. Товара у мужчины на самом деле не было. Спустя некоторое время с гражданином связались представители коммерческих организаций из Москвы, Подмосковья, Казани и Пермского края. Обвиняемый заявил, что товар будет доставлен только после перечисления предоплаты в размере 100%. Получив от покупателей деньги, мужчина начал выдумывать различные причины, из-за которых продукция не может быть доставлена.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила 1,197 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф