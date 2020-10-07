В Краснослободском районе горела баня

В Краснослободском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 6 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Пеньково. Возле дома №38, расположенного по адресу – улица Камчатская, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru