В Саранске 87-летний пенсионер был ограблен неизвестным мошенником

Неизвестный мошенник ограбил 87-летнего пенсионера из Саранска.

В конце сентября 87-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что его внук стал участником ДТП, по причине чего ему теперь грозит уголовная ответственность, но её можно избежать, если заплатить определенную сумму денег. Пенсионер поверил в реальность того, о чем ему рассказал незнакомец. Спустя некоторое время домой к старику пришел неизвестный гражданин, которого владелец жилья в силу преклонного возраста и крайне плохого зрения принял за внука. Гостю мужчина передал 93 тыс. рублей. После этого старик позвонил своей дочери и рассказал ей о случившемся, последняя сообщила, что на самом деле внук пенсионера в ДТП не попадал.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф