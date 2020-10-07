Жителя Ичалковского района осудили за кражу велосипеда

Суд вынес приговор в отношении жителя Ичалковского района, обвиняемого в краже велосипеда.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июле нынешнего года 33-летний житель указанного района похитил с придомовой территории велосипед стоимостью 11,5 тыс. рублей, принадлежащий 47-летней жительнице Саранска. Украденное двухколесное транспортное средство мужчина планировал продать.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде обязательных работ.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф