В Саранске была проведена операция «Маячок»

В Саранске 6 октября сотрудники Госавтоинспекции и представители МЧС провели совместное оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Маячок».

Указанное мероприятие было направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей специального назначения, формирование у водителей навыков дисциплинированного поведения на дорогах, пресечение фактов правонарушений в части непредставления преимущества в движении машинам специальных служб.

В ходе проведения рейдового мероприятия было составлено два административных материала на подобных нарушителей.

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Источник: 13.мвд.рф