Два жителя Ардатовского района обвиняются в краже батарей

В Ардатовском районе суд вынесет приговор в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в краже батарей.

Два жителя села Редкодубье 30- и 45-летнего возраста похитили 8 батарей отопления из здания сельского клуба, который в настоящее время не работает. Похищенное имущество мужчины продали одному из жителей указанного населенного пункта за 8 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф