Житель Зубово-Полянского района угрожал убийством знакомому

В Зубово-Полянском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который угрожал убийством своему знакомому.

Некоторое время назад 32-летний житель села Авдалово, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина встретил своего 59-летнего знакомого. Между мужчинами вспыхнула ссора из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил оппонента кулаком по лицу, а после этого принялся высказывать в его адрес угрозы убийством, достав из кармана нож. Пострадавший убежал домой, а затем сообщил о случившемся в полицию.

В отношении 32-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф