В Зубово-Полянском районе горела баня

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

На пульт дежурного МЧС вечером 6 октября поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Новое Бадиково. Возле дома №41, расположенного по адресу – улица Комсомольская, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 24 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты выясняют, по какой причине загорелась баня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru