Житель Мордовии попал в ДТП на угнанном автомобиле

В Кочкуровском районе местный житель попал в ДТП на угнанном автомобиле.

Некоторое время назад 54-летний житель села Новая Пырма, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль марки ВАЗ-2107, принадлежащий его знакомому, вместе с которым он в день преступления распивал спиртные напитки. На угнанной машине мужчина вез свою супругу из соседнего села. В определенный момент движения водитель потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

В отношении 54-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф