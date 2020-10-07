Интернет-мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую купить щенка

В Саранске местная жительница, решившая приобрести щенка, была ограблена интернет-мошенником.

На прошлой неделе 20-летняя горожанка на популярном сайте объявлений обнаружила публикацию о продаже щенка. Девушка связалась с продавцом. Последний заявил, что изначально покупательница должна перечислить на указанный им банковский счет предоплату в размере 14,5 тыс. рублей. Горожанка перевела деньги. После этого продавец перестал выходить на связь, отключив свой телефон.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф