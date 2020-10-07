В Саранске загорелся сарай

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание сарая.

Происшествие произошло поздним вечером 6 октября в с. Пушкино. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Пушкина, загорелся сарай. Вследствие возгорания постройка была повреждена на площади, составляющей 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru