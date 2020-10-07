В Саранске сотрудница банка обвиняется в краже денег клиентов

В Саранске суд вынесет приговор в отношении сотрудницы банка, которая обвиняется в краже денежных средств со счетов клиентов.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце прошлого года 36-летняя жительница Саранска, занимая должность старшего менеджера одного из банков города, путем составления фиктивного расходного кассового ордера на выдачу денежных средств похитила 350 тыс. рублей со счета 54-летней горожанки.

Весной нынешнего года обвиняемая похитила 172 тыс. рублей со счета 49-летней клиентки путем перевода на банковскую карту, оформленную на знакомую. Аналогичным образом женщина попыталась похитить ещё 100 тыс. рублей, принадлежащих пенсионерке, но в данном случае финансовую операцию провести не удалось.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф