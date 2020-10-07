В Саранске загорелся дачный домик

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание дачного домика.
В посёлке Ялга поздним вечером 6 октября в районе улицы Луговой загорелся дачный домик. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 50 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание дачного домика.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru