В Саранске загорелся дачный домик

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание дачного домика.

В посёлке Ялга поздним вечером 6 октября в районе улицы Луговой загорелся дачный домик. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 50 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание дачного домика.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе горела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru