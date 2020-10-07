В одной из колоний Мордовии прошла художественная выставка поделок

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошла художественная выставка поделок под названием «Яркие краски осени».

Каждый отряд выполнил поделки из природных материалов. Например, из тыквы получились работы «Бабушка с дедушкой», «На лесной поляне», лукошко «Грибное счастье», а также «Лиственный дом».

Стоит отметить, что проведение подобного рода мероприятий способствует раскрытию творческих способностей осужденных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su