Одна из библиотек Мордовии запускает проект «Мобильная помощь»

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина запускает проект «Мобильная помощь».
Молодые люди стремятся совершенствовать свою жизнь посредством ускорения разного рода социальных процессов, но при этом не оставить в тени прогресса своих бабушек и дедушек. Представители старшего поколения стараются не отставать от своих потомков. Они постепенно переходят от кнопочных мобильных телефонов к смартфонам.
Библиомолодежь Пушкинки в рамках месячника пожилых людей запускает акцию под названием «Мобильная помощь», которая должна помочь читателям серебряного возраста освоить социальные сети, мессенджеры, электронную почту и мобильные приложения.
Кроме того, до конца октября читатели Пушкинки почтенного возраста смогут бесплатно воспользоваться услугой оцифровки. Перевести в цифровой формат можно фотографии, газетные вырезки, личные документы.
Принять участие в акции может любой желающий в возрасте от 60 лет. Для этого необходимо быть или же стать читателем библиотеки. Проект продлится до 31 октября.
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Источник: natlibraryrm.ru