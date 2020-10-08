В Саранске насчитывается более семи тысяч безработных

В Саранске насчитывается более 7 тыс. безработных граждан.

В настоящее время в Саранске насчитывается 7878 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы в городе составляет 4,5%.

Коэффициент напряженности на рынке труда равен 2,81%.

Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 2990 ед., из них по рабочим профессиям – 2145 ед.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что Пётр Тултаев призвал жителей Саранска носить маски и перчатки в общественных местах, а также поручил во всех структурных подразделениях администрации города ужесточить масочно-перчаточный режим.

Источник: adm-saransk.ru