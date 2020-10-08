В Саранске 19-летнего парня осудили за разбойное нападение на бабушку

В Саранске суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на свою бабушку.

Вечером 5 июня нынешнего года 19-летний горожанин попросил у своей 63-летней бабушки деньги на покупку спиртных напитков. Последняя ответила отказом. Затем молодой человек заявил, что он уходит из дома, а также попросил женщину помочь собрать ему вещи. Когда гражданка зашла в комнату и повернулась спиной, парень несколько раз ударил её ножом. После этого молодой человек похитил у бабушки мобильный телефон и денежные средства в сумме 1,5 тыс. рублей, а затем покинул квартиру.

Решением суда в отношении 19-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф