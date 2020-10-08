Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 36-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 36-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 36-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета горожанки. Затем незнакомец порекомендовал женщине подойти к ближайшему банкомату и снять со счета все имеющиеся деньги. Горожанка выполнила данное действие, обналичив 1,495 млн рублей. После этого якобы сотрудник банка продиктовал женщине номер безопасного счета, на который она перечислила упомянутые денежные средства. Затем якобы сотрудник банка перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф