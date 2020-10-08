Житель Теньгушевского района ограбил своих соседей

В Теньгушевском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже.

Стражами порядка было установлено, что 59-летний житель села Дудниково во время отсутствия своих соседей проник в их дом, откуда похитил рубашки, куртки и денежные средства в сумме 13 тыс. рублей. Часть похищенной одежды мужчина повесил в свой шкаф, а остальную часть спрятал в зарослях травы недалеко от собственного дома, предполагая в дальнейшем также оставить себе.

В отношении подозреваемого была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: 13.мвд.рф