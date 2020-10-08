В Мордовии директора управляющей компании осудили за причинение имущественного ущерба

В Мордовии суд вынес приговор в отношении директора управляющей компании, обвиняемого в причинении имущественного ущерба.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2016 году преступник заключил договор управления многоквартирным домом с председателем одного из ТСЖ. Документ предусматривал, что управляющая компания обеспечивает собственников и пользователей помещений коммунальными услугами, предоставляемыми ресурсоснабжающими организациями. С целью осуществления обязательств УК оформила соглашение с энергосбытовой компанией Мордовии на подачу теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Услуги оказывались жильцам в период с марта 2016 года по март 2017 года. При этом злоумышленник, используя свои полномочия, не перечислил денежные средства в сумме более 1 млн рублей в ресурсоснабжающую организацию. Указанные деньги поступили от собственников дома за предоставляемые услуги.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф