В Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в краже велосипеда

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома.

Утром 7 октября в подъезде многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Ю. Святкина, неизвестный гражданин похитил оставленный без присмотра велосипед стоимостью 13 тыс. рублей.

Предполагаемый преступник был одет в куртку черного цвета, кепку черного цвета, брюки черного цвета и кроссовки белого цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-77-53, 29-77-88 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф