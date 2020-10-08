В Торбеево загорелся строительный вагончик

В Торбеево произошло возгорание строительного вагончика.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 7 октября. На улице 2-й Микрорайон загорелся строительный вагончик.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания строительного вагончика в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru