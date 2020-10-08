Полицейские изъяли марихуану у безработного жителя Лямбирского района

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

В селе Кривозерье стражи порядка в надворной постройке, принадлежащей 43-летнему безработному местному жителю, обнаружили и изъяли марихуану массой 710 г.

Гражданин пояснил, что растения конопли он нашел на заброшенном поле около месяца назад, нарвал их и высушил для дальнейшего собственного употребления.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф