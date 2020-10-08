В Инсарском районе загорелось сено

В Инсарском районе произошло возгорание сена.
Указанное происшествие произошло в ночь на 7 октября в селе Казеевка. На территории ООО «МолАгро» загорелось сено.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил тюки с сеном на общей площади, составляющей 400 квадратных метров.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной пожара.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru