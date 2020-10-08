В Рузаевском районе едва не утонул мужчина

В Рузаевском районе едва не утонул местный житель.

Утром 7 октября сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на водоеме в селе Татарская Пишля Рузаевского района на лодке перевернулся мужчина 1965 года рождения. Спасателей вызвали очевидцы происшествия, заметившие гражданина, упавшего в воду. Мужчина смог самостоятельно выбраться из водоема, поскольку находился недалеко от берега.

Известно, что гражданин находился в лодке без спасательного жилета, тем самым нарушая правила безопасности на маломерном судне.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru